По прогнозу синоптиков в Краснодарском крае ожидается ухудшение погодных условий Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

На Кубани с 1 августа объявлено штормовое предупреждение. По прогнозу синоптиков, в крае ожидается ухудшение погодных условий.

- Утром, днем и до конца суток 01.08.2022, а также в течение суток 02.08.2022 местами в крае ожидается комплекс метеорологических явлений, - сообщили в краевом гидрометцентре.

Жители Краснодарского края могут столкнуться с ливнями, в сочетании с грозой и градом. Порывы ветра могут достигать 20-22 м/с.

Как удалось узнать «Комсомольской правде» - Кубань», особую опасность представляет участок от Анапы до Магри. На этой территории есть риск формирования смерчей над морем.