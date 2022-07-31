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Общество31 июля 2022 15:48

Прокуратура Адыгеи контролирует ход проверки после нападения мужчины на ребенка

Конфликт попал в объективы камер
Валерия ГОДОВНИКОВА
Мужчина накинулся на мальчика на детской площадке. Фото: скриншот видео

Мужчина накинулся на мальчика на детской площадке. Фото: скриншот видео

В поселке Яблоновском под Краснодаром 30 июля рассвирепевший мужчина избил мальчика. Прокуратура Адыгеи взяла на контроль ход проверки по этому инциденту.

По словам очевидцев, дети гуляли на площадке и не поделили мармелад. Одному из мальчишек досталось меньше конфет, чем другому. Отец обделенного ребенка вступился за него и надавал оплеух мальчику.

- Убью за своего ребенка. Уничтожу. Повешу. Ты будешь на костылях бегать, - угрожал мужчина, пытаясь догнать мальчишку.

Как удалось узнать «Комсомольской правде» - Кубань», конфликт попал в объективы камер, после чего полиция начала проверку, в ходе которой действиям мужчины будет дана правовая оценка.

- Ход и результаты проверки, а также вопрос взыскания с виновного лица компенсации причиненного ребенку морального ущерба находятся на контроле прокуратуры Тахтамукайского района, - сообщили в пресс-службе регионального ведомства.