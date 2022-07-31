Страшно, интересно и трогательно до слез

Видеосервис Wink представляет самые яркие иностранные новинки августа

Из целого списка зарубежных премьер особенно стоит отметить индийский исторический блокбастер «RRR: Рядом ревет революция» (12+). В 20-х годах прошлого века индийское общество было расколото на тех, кто служил колониальному правительству и тех, кто с ним боролся. В это время происходит похищение местной девочки, под подозрением – губернатор. В поисках ребенка встречаются полицейский Рама и парень Бхим из племени гондов. Их начинает связывать крепкая мужская дружба. Но что будет, когда герои узнают, что находятся по разные стороны баррикад? Смотрите на Wink один из самых дорогих (плюс кассовых!) фильмов в истории индийского кино.

Начиная с 18 августа зрителям сервиса будет доступен документальный фильм «Джейн глазами Шарлотты» (16+). Это режиссерский дебют актрисы и певицы Шарлотты Генсбур. В центре внимания – мать Шарлотты, актриса Джейн Биркин. Через сложные отношения дочери, матери и отца (певца и композитора Сержа Генсбура) проявляются личности всех троих. Вопросы творчества переплетаются с семейными проблемами и связью поколений.

С 21 августа поклонников триллера ждет эксклюзив - новый фильм Дарио Ардженто «Темные очки» (18+). В Риме какой-то маньяк жестоко убивает девушек-эскортниц. И только одной – красавице Диане – удается вырваться из лап зверя и спастись. А вот зрение спасти не удается. С этого момента девушка живет в полной тьме и леденящем страхе. Тем временем охота на Диану продолжается. Нужен кто-то, кто поможет ей остаться в живых.

Даты цифровых премьер в видеосервисе Wink могут быть изменены по инициативе правообладателей.