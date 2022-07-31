Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

На выставке «Инженеры Победы» в Краснодаре рассказали о подвигах судостроителей в Великой Отечественной войне. Экспозиция с архивными фотографиями, кадрами кинохроники, документальными и статистическими данными о предприятиях, работавших для фронта, открыта в историческом парке «Россия – моя история». В День ВМФ молодежь встретилась с ветеранами-моряками.

- Такие встречи важны для нас, потомков поколения, выигравшего самую кровопролитную войну человечества. Необходимо показывать нашим детям историческую ретроспективу героических достижений судостроителей, трудовых коллективов предприятий, всех рабочих, ковавших Великую Победу. Рад, что наши ветераны готовы об этом рассказывать, – отметил заместитель руководителя департамента промышленной политики Краснодарского края Михаил Дорожков.

Выставка «Инженеры Победы» работает с апреля по конец августа 2022 года. Помимо архивных документов, на ней представляют хроноленту и мультимедийный конструктор с техникой и оружием 30-х – 40-х годов ХХ века.