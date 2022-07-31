Юные кубанские самбисты взяли 10 медалей на турнире в Севастополе

Спортсмены взяли три золота, а также две серебряные медали и пять бронзовых. Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Кубанские самбисты взяли 10 медалей на юношеском турнире по боевому искусству. В межрегиональных соревнованиях в Севастополе участие приняли 115 спортсменов.

- Самбо – наш национальный вид спорта. Во всех военно-спортивных клубах Кубанского казачьего войска более 4,5 тысяч юных казачат занимаются самбо и боевыми единоборствами, - сказал заместитель главы региона, войсковой атаман Александр Власов.

По итогам соревнований спортсмены из казачьего спортклуба «Богатырь» станицы Новотитаровской завоевали три золотые медали, две серебряные и пять бронзовых

Турнир по боевому самбо проходил в рамках крымского соцпроекта «Царство единоборств». Основная задача мероприятия - максимально вовлечь молодое поколение в массовые занятия физкультурой. Чтобы у ребят развился интерес к спорту, с целью дальнейшего участия в межрегиональных и всероссийских соревнованиях по самбо и другим единоборствам.