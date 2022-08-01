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Общество1 августа 2022 4:42

На пляже в Сочи прошли лыжные соревнования по настоящему снегу

Снег доставили с высоты 2320 метров над уровнем моря
Ангелина НАЗАРЧУК
На пляж в Сочи завезли настоящий снег. Фото: администрация Сочи

На пляж в Сочи завезли настоящий снег. Фото: администрация Сочи

В Сочи состоялись соревнования по лыжному спорту. При этом мероприятие проходило на пляже рядом с морем. Снег на побережье доставили с высоты 2320 метров на уровнем моря.

- Мы организовываем событийные мероприятия различной направленности, которые популярны как среди сочинцев, так и среди гостей курорта. Это способствует развитию внутреннего туризма в стране и привлечению большего числа отдыхающих в наш город, - отметил директор департамента курортов, туризма и потребительской сферы Кирилл Ярыш.

Стоит отметить, что спортсмены выступали в категориях по джиббингу на лыжах и сноубордах. Также после соревнований была организована концертная программа.