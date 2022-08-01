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Общество1 августа 2022 5:16

Погода в Адыгее 1 августа 2022: ожидается тепло и грозы

В Адыгее 1 августа местами возможны дожди
Валерия ГОДОВНИКОВА
Узнали, какой будет погода в Адыгее 1 августа 2022

Узнали, какой будет погода в Адыгее 1 августа 2022

Фото: Олег ЗОЛОТО

«Комсомольская правда» - Кубань» узнала, какой будет погода в Адыгее 1 августа 2022.

В Майкопе 1 августа ожидается солнечный день. Максимальная температура воздуха +30°C. Ветер западный, 1 м/с. Во второй половине в республиканской столице пройдут небольшие осадки. К вечеру температура опустится до +20°C. Ветер западный, 3 м/с. Местами грозы.

Погода в Лаго-Наки будет с переменной облачностью. В светлое время суток температура воздуха повысится до +28°C. Ветер северный, 2 м/с. Ночью столбик термометра опустится до +17°C. Местами возможны грозы. Ветер южный, 2 м/с.