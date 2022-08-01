В аэропорту Сочи встретили первый рейс из Иордании

Полет осуществляла авиакомпания Fly Jordan Airlines. Фото: https://t.me/SouthAirports

В Сочи состоялся первый рейс из Аммана. Полет осуществляла авиакомпания Fly Jordan Airlines. По традиции, воздушное судно встретили водной аркой. Самолет приземлился в Сочи в 03:45. Полет составил чуть больше двух часов. Рейс осуществлялся на Boeing 737-300 на 144 кресла.

Стоит отметить, что рейсы по маршруту Амман - Сочи - Амман будут выполняться до конца лета. Ближайшие рейсы состоятся 21 и 28 августа.

- Первого пассажира, проживающего в Краснодаре и вылетающего в Амман к родственникам, Эохаммада Эззеддина, поздравили и вручили подарки от аэропорта, - сообщили в пресс-службе аэропорта Сочи.

Как удалось узнать «КП» - Кубань», авиакомпания планируют запустить рейсы из Сочи в Аман круглогодично.