В Майкопе прошел концерт в поддержку военнослужащих на спецоперации

На сцене выступили артисты местных творческих коллективов. Фото: пресс-служба администрации Майкопа

В Майкопе провели концерт в поддержку военнослужащих на спецоперации на Украине. В мероприятии приняли участие представители региональных и муниципальных органов власти, сотрудники правоохранительных органов, члены общественных организаций и местные жители.

- Слова поддержки российским военнослужащим выразили инспектор группы инспекторов Объединенного стратегического командования Южного военного округа Александр Дорофеев, командир Отряда мобильного особого назначения (ОМОН) «Фишт», участник специальной военной операции полковник полиции Владимир Ивченко, а также старшина 3-й батареи ПТУР противотанкового дивизиона, участник специальной военной операции прапорщик Александр Пронтенко, - сообщили в пресс-службе администрации Майкопа.

Как удалось узнать «КП» - Кубань», после официальной части гостей мероприятия ожидала концертная программа. На сцене выступили артисты местных творческих коллективов.