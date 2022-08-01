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Общество1 августа 2022 6:20

В Сочи объявили штормовое предупреждение до 2 августа

Над морем возможно появление смерчей
Ангелина НАЗАРЧУК
Объявлено штормовое предупреждение

Объявлено штормовое предупреждение

Фото: Виктор КЛЮШКИН

В Сочи объявили штормовое предупреждение до конца 2 августа. После жарких выходных на курорте ожидается залповый ливень, грозы, град и шквалистый ветер. Порывы ветра достигнут 20-22 м/с.

- Ухудшение погодных условий ожидается на Кубани с 1 августа. Объявлено штормовое предупреждение, - сообщили в пресс-службе Краснодарского ЦГМС.

Как удалось узнать «КП» - Кубань», на участке от Анапы до Магри возможно формирование смерчей над морем. Жителей и туристов просят не находиться рядом с реками и воздержаться от походов в горы. В случае ЧС необходимо звонить по номеру 112.