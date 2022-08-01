Сочи занял второе место в рейтинге городов с высоким качеством жизни

В Сочи хороший уровень жизни. Фото: Евгения ХИЛЬКО

Сочи признали одним из лучших городов по качеству жизни. В Финансовом университете при правительстве России выяснили, какие населенные пункты имеют высокие показатели. Так, Сочи занял 2-е место в рейтинге по качеству жизни с населением более 250 тысяч человек.

А на первом месте расположилась столица России – Москва. Третье место, по результатам исследования, занял Грозный. В топ-5 вошли Санкт-Петербург и Нижневартовск.

Как удалось узнать «КП» - Кубань», во втором квартале 2022 года качество жизни россиян сохранилось на уровне первого. Кстати, рейтинг был составлен на основании данных о состоянии экологии, потребительской сферы, медицины, дорог, недвижимости, вузов, бизнеса и так далее.