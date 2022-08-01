В Анапе шесть мигрантов работали в столовой на пляже без разрешения

На работников составили административные протоколы Фото: ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю

В Анапе шесть мигрантов работали в столовой на пляже без трудового договора. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.

Точку общепита сотрудники ОМВД по городу Анапе с работниками Центра по противодействию экстремизму краевого МВД и специалистами анапского отделения краевого УФСБ проверили в станице Благовещенской. Как выяснилось, пять приезжих из стран Средней Азии – от 26 до 58 лет – работали без разрешения. Еще один сотрудник не заключал с работодателем трудовой договор.

- В отношении иностранцев составлены административные протоколы по ст. 18.10 КоАП РФ («Осуществление трудовой деятельности иностранным гражданином без патента на работу»), - сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.

Уточняется, что административный протокол за привлечение к работе иностранцев и неуведомление об этом составлен на владельца столовой.