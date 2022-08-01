Вера Журавлева-Пономаренко Фото: t.me/alekseenko_krd

Андрей Алексеенко поздравил с днем рождения народную артистку РФ Веру Журавлеву-Пономаренко. Слова поздравления глава Краснодара написал в своем telegram-канале.

- Благодаря Вашим творческим и организаторским талантам, трудолюбию и неиссякаемому вдохновению Краснодарская филармония продолжает лучшие традиции отечественного филармонического дела и, без сомнения, является визитной карточкой нашего города. Вы не только блестящая артистка и опытный руководитель, но и человек с большим сердцем и достойной гражданской позицией, который не оставляет без внимания социальные, патриотические и благотворительные проекты, – сказал Андрей Алексеенко.

Мэр Краснодара от имени всех жителей города пожелал здоровья и благополучия артистке и новых творческих побед.

- Ваш вклад в развитие искусства Краснодара, края и отечества неоценим. Народная артистка России, Герой Труда Кубани, профессор, генеральный директор Краснодарской филармонии, художественный руководитель – это лишь часть Ваших достижений, - отметил глава города.