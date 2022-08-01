Мурат Кумпилов поздравил жителей Адыгеи с Днем репатрианта

В честь праздника в Майкопе в 18 часов вечера пройдет концерт. Фото: https://t.me/muratkumpilov

В Адыгее в первый день августа празднуют День репатрианта. Мурат Кумпилов поздравил жителей республики с этим праздником.

- Эта памятная дата неизменно служит символом единства и сплоченности многонационального народа Республики Адыгея, - сообщил в своем Telegram-канале глава Адыгеи Мурат Кумпилов. - Гуманитарная акция по переселению адыгов из охваченного войной Автономного края Косово на историческую родину, проведенная в 1998 году при поддержке руководства Российской Федерации, в полной мере продемонстрировала всему миру пример истинно братской помощи соотечественникам.

На сегодняшний день в республике мирно живут адыги, ранее проживавшие в Турции, Сирии, Иордании.

Как удалось узнать «КП» - Кубань», в честь праздника в Майкопе в 18 часов вечера пройдет концерт, где выступят творческие коллективы республики. А также состоится выставка изделий мастеров народных художественных промыслов.