В Краснодаре арестовали зарезавшего жену 74-летнего пенсионера

Мужчина во время ссоры с женой схватил нож и ударил им женщину Фото: пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю

В Краснодаре предъявлено обвинение зарезавшему жену 74-летнему пенсионеру. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Напомним, трагедия произошла 27 июля 2022 года в многоэтажке по улице Восточно-Кругликовской. Вечером супруги поссорились, тогда мужчина схватил нож и ударил им жену больше пяти раз. Причиной конфликта могла стать ревность.

Скорую и полицию на место трагедии вызвали соседи. Они услышали крики, открыли дверь квартиры и увидели тело женщины. Она скончалась до приезда медиков.

- В настоящее время в отношении мужчины избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Проводится комплекс следственных действий, направленных на сбор и закрепление доказательственной базы. Расследование уголовного дела продолжается, - сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.