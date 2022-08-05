На СТС выходит сериал, снятый в Анапе

Фото предоставлено телеканалом СТС

8 августа в 19:00 на СТС выходит третий сезон комедийного сериала «Дылды», который снимали в прошлом году в Анапе. В новых сериях герои Павла Деревянко, Максима Лагашкина, Полины Ауг и других актёров проходят испытание пляжным волейболом.

Сцены соревнований частично проходили в Москве: в Центре пляжных видов спорта «Жара» и Центре развития детского спорта «Зенит». Но за южным колоритом команда отправилась в Анапу, где остановилась на спортивной базе Volleygrad. Правда, в итоге из-за холодного ветра «пляжные» кадры пришлось доснять на Кипре.

«Для октября в Анапе была какая-то аномальная погода. "Ветер с моря дул" — как в той песне, — вспоминает Павел Деревянко, который в новом сезоне поправился на четыре размера благодаря костюмерам. — Но особенно тяжело было девчонкам, которые играли в пляжный волейбол в лёгкой форме. Мне в этом смысле было проще: на мне был непродуваемый костюм с поролоном».

Фото предоставлено телеканалом СТС

В Анапе снимали не только локации курортного города, где по сюжету герой Деревянко тренирует команду, но и Нижнего Новгорода, где в том числе проходят соревнования, а также Новочепецка — откуда родом волейбольная команда. Например, детский оздоровительный комплекс «Олимпиец» на время превратился в тренировочную базу Новочепецка.

По сценарию амбициозный тренер Михаил Ковалёв (Павел Деревянко) не справляется с предательством команды и уходит в мир алкоголя и вредной еды. Чтобы вернуться в строй, он обращается к чудаковатому психотерапевту Льву (Максим Лагашкин) и берётся за женскую команду по пляжному волейболу. Начать новую жизнь грубияну и сексисту мешает второй тренер команды — феминистка Лера (Анастасия Стежко).

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