В Анапе запретили купаться в море из-за шторма и сильного донного течения

Купаться в море опасно из-за непогоды Фото из архива КП

В Анапе запретили купаться в море из-за шторма. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Заходить в воду опасно и из-за сильного донного течения.

- Будьте осторожны, соблюдайте меры личной безопасности, не подвергайте свою жизнь неоправданному риску, - напомнили в Управлении гражданской обороны и защиты населения Анапы.

Напомним, на Кубани продолжает действовать штормовое предупреждение. До 2 августа в регионе прогнозируют сильные дожди с грозами и шквалистым ветром.