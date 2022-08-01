В Сочи спасатели эвакуировали упавшего в реку мужчину с переломом бедра

Пострадавший не мог самостоятельно передвигаться. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Сочи к спасателям за помощью обратился мужчина. По словам звонившего, его брат во время прогулки по лесу упал в русло реки с парапета и сильно ушиб бедро. Пострадавший не мог самостоятельно передвигаться.

- Спасатели выехали в лесной массив поселка Детляжка (Лазаревский район) для оказания помощи пострадавшему мужчине. Для того чтобы эвакуировать 30-летнего местного жителя к автомобильной дороге, спасатели уложили его на носилки, - сообщили в пресс-службе ЮРПСО МЧС России.

Как удалось узнать «КП» - Кубань», пострадавшего передали врачам скорой помощи. Мужчина получил перелом шейки бедра.