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Общество1 августа 2022 8:17

В Сочи спасатели эвакуировали упавшего в реку мужчину с переломом бедра

Пострадавшего передали врачам скорой помощи
Ангелина НАЗАРЧУК
Пострадавший не мог самостоятельно передвигаться.

Пострадавший не мог самостоятельно передвигаться.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Сочи к спасателям за помощью обратился мужчина. По словам звонившего, его брат во время прогулки по лесу упал в русло реки с парапета и сильно ушиб бедро. Пострадавший не мог самостоятельно передвигаться.

- Спасатели выехали в лесной массив поселка Детляжка (Лазаревский район) для оказания помощи пострадавшему мужчине. Для того чтобы эвакуировать 30-летнего местного жителя к автомобильной дороге, спасатели уложили его на носилки, - сообщили в пресс-службе ЮРПСО МЧС России.

Как удалось узнать «КП» - Кубань», пострадавшего передали врачам скорой помощи. Мужчина получил перелом шейки бедра.