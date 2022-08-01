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Общество1 августа 2022 8:26

Турецкие авиакомпании продлили отмену полетов в Сочи до 30 сентября

Также отмена коснулась Екатеринбурга, Минска и Ростова
Ангелина НАЗАРЧУК
Пассажиры могут вернуть деньги за билеты.

Пассажиры могут вернуть деньги за билеты.

Фото: Олег УМАРОВ

Турецкие авиакомпании вновь продлили отмену полетов в Сочи. На этот раз самолеты не будут летать до 30 сентября. Решение отменить авиарейсы на курорты было принято в связи со спецоперацией в Украине.

- До 30 сентября 2022 года (включительно) отменены наши рейсы в/из Екатеринбурга, Минска, Сочи, Ростова, - сообщили в авиакомпании.

Как удалось узнать «КП» - Кубань», пассажиры, которые ранее покупали билеты в авиакомпании, могут вернуть свои деньги или перенести полет на более позднюю дату.

Ранее сообщалось, что в Сочи встретили самолет из Иордании. По традиции, судно проехало под водной аркой.