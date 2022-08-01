Документы принимают до 26 августа Фото из архива КП

На Кубани заявки по программе «Земский учитель» принимают до 26 августа. Об этом сообщили в пресс-службе краевой администрации.

В восьми районах региона требуются учителя начальных классов, русского языка и литературы, английского языка и информатики.

Документы для участия принимает Институт развития образования Краснодарского края. Полный список размещен на официальном сайте программы.

Напомним, участниками становятся педагоги до 55 лет с высшим или средним профессиональным образованием. Стаж должен составлять не менее пяти лет.

Конкурсная комиссия оценивает документы, наличие образования в области предмета, педагогики, психологии, педагогический стаж, уровень квалификации и непрерывность работы в одной школе.

Победители получат по одному миллиону рублей. Уточняется, что деньги педагог может потратить на любую цель.