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Общество1 августа 2022 8:33

На Кубани заявки по программе «Земский учитель» принимают до 26 августа

Победители получат по одному миллиону рублей
Светлана ОВДЕЙ
Документы принимают до 26 августа Фото из архива КП

Документы принимают до 26 августа Фото из архива КП

На Кубани заявки по программе «Земский учитель» принимают до 26 августа. Об этом сообщили в пресс-службе краевой администрации.

В восьми районах региона требуются учителя начальных классов, русского языка и литературы, английского языка и информатики.

Документы для участия принимает Институт развития образования Краснодарского края. Полный список размещен на официальном сайте программы.

Напомним, участниками становятся педагоги до 55 лет с высшим или средним профессиональным образованием. Стаж должен составлять не менее пяти лет.

Конкурсная комиссия оценивает документы, наличие образования в области предмета, педагогики, психологии, педагогический стаж, уровень квалификации и непрерывность работы в одной школе.

Победители получат по одному миллиону рублей. Уточняется, что деньги педагог может потратить на любую цель.