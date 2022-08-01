В 2022 году в крае планируют достроить 47 спорткомплексов Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

На 76% достроили новый спорткомплекс в Ейском районе Кубани. Ход работ проверил замглавы региона Евгений Наумов.

Новое учреждение находится в станице Должанской по улице Чапаева, 96. Работы здесь начали в 2020 году, но приостановили из-за подорожания материалов.

- Мы должны сдать объект в установленный планом срок. Главе Ейского района необходимо взять на личный контроль завершение строительства. Дальнейшее продление сроков недопустимо, - отметил вице-губернатор Евгений Наумов во время посещения объектов.

Напомним, в 2022 году в Краснодарском крае планируют построить 47 спорткомплексов, центров единоборств, спортзалов и многофункциональных площадок.