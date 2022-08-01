В июне сибиряки начали интересоваться недвижимостью в Сочи на 16,42% больше

Больше всего квартирами в Сочи интересуются жители Томска. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В июне 2022 года риелторы заметили повышенный спрос на недвижимость в Сочи у жителей Сибири. Так, сибирские города начали просматривать объекты на курорте на 16,42% больше по сравнению с маем. Больше всего квартирами в Сочи интересуются жители Томска.

Стоит отметить, что несмотря на такой повышенный спрос, недвижимость на курорте жители Сибири покупать не торопятся. Например, за такой же промежуток времени в 2021 году сибиряки интересовались объектами в Сочи на 14,95% больше, чем сейчас.

- Основной особенностью покупателей недвижимости из Сибири является то, что они не очень любят покупать объекты в горах. Как правило, они выбирают недвижимость на равнинах или в непосредственной близости от моря, - рассказала гендиректор Городского риелторского центра Сочи Юлия Усачева.