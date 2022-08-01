Дорожники укрепят склон на Мамайском перевале в Сочи до конца 1 августа

Работы продлятся до конца дня. Фото: Упрдор "Черноморье"

В Сочи дорожники продолжают укреплять склон на Мамайском перевале. Работы завершат до конца 1 августа. Стоит отметить, что ранее здесь сошел грунт под защитную укрепляющую сетку.

- Сильные дожди, обрушившиеся на центральные районы Сочи в конце июля, спровоцировали сель с крутого склона на Мамайском перевале. Местами была повреждена укрепляющая сетка, - сообщили в пресс-службе Упрдор «Черноморье».

Как удалось узнать «КП» - Кубань», дорожники начали ликвидировать оползень в выходные. Рабочие вывезут около 300 кубометров грунта и камней. Также будут прочищены все водопропускные лотки. На участке работают 10 человек и четыре едины спецтехники.