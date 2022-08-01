Гости фестиваля продегустируют борщ Фото: Михаил ФРОЛОВ

Тонну борща сварят в «Атамани» 6 августа. В этнокомплексе пройдет краевой фестиваль ткачества «Кубанский рушничок».

Как рассказали в пресс-службе, гостям покажут традиционные секреты ткачества, старинные ткацкие станки, виды рушников. Для посетителей исполнят казачьи песни и танцы и познакомят с главным оружием казака – шашкой.

- Гости смогут самостоятельно сделать обереговую куклу, свечу из вощины, талисманы из ниток или лечебных трав, почувствовать себя настоящим кузнецом или гончаром и забрать памятный сувенир в виде глиняного изделия или подковы, сделанный своими руками, познакомиться с настоящей Бабой-ягой. А самые активные получат памятные призы и имиджевую продукцию от «Атамани»! – сообщили в пресс-службе выставочного комплекса.

Уточняется, что оплата за участие в фестивале и дегустацию борща входит в стоимость билета в комплекс.