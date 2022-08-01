Четвертая за 2022 год тройня родилась на Кубани

Маму и малышей уже готовят к выписке Фото: t.me/minkovaanna23

Четвертая за 2022 год тройня родилась в Краснодарском крае. Об этом сообщила вице-губернатор Анна Минькова в своем telegram-канале.

Малыши появились на свет в семье из Новороссийска. Алина и Евгений Цветковы стали родителями двух девочек и мальчика – Софии, Василисы и Льва.

- Первую неделю жизни детки нуждались в помощи врачей. Сейчас малыши и многодетная мама чувствуют себя хорошо и готовятся к выписке. Поздравляю родителей и желаю семье крепкого здоровья, счастья и радости! – обратилась к семье замглавы региона.

Всего на Кубани в 2022 году появились на свет уже 30 тысяч 759 детей. Из них третья тройня ранее родилась в Динском районе.