«Роза Хутор» открывает раннее бронирование отдыха в зимнем сезоне 2022/23

Фото предоставлено пресс-службой Роза Хутор

С 1 августа курорт «Роза Хутор» открыл продажи отелей, ски-пассов, школы инструкторов, прокат горнолыжного оборудования на зимний сезон 2022/2023 года. Все эти услуги доступны на официальном сайте и в интернет-магазине курорта.

«В этом году акцию бронирования отдыха в зимнем сезоне мы запустили раньше, чем в прошлом, - говорит Дмитрий Барашков, директор по маркетингу и электронной коммерции «Роза Хутор». Ее отличительной особенностью является, например, возможность приобретения детского сезонного ски-пасса с 50-процентной скидкой. Такое предложение действует впервые, таким образом мы хотели бы поддержать стремление подрастающего поколения овладеть навыками катания на горных лыжах и сноуборде. Вместе со ски-пассами мы открываем ранние продажи проживания в отелях и услуг школы инструкторов. Для наших гостей это отличная возможность заблаговременно спланировать свой отдых по наиболее выгодным ценам».

Фото предоставлено пресс-службой Роза Хутор

Ски-пассы доступны для покупки в онлайн-магазине курорта на любую дату предстоящего сезона. По акции «Раннее бронирование» до 31 августа можно приобрести многодневные ски-пассы (от 3 дней катания) со скидкой 20%, которая автоматически появится на последнем этапе оформления заказа в интернет-магазине «Роза Хутор». До этой даты также будут действовать скидки: 50% - на детские сезонные и годовые ски-пассы и 25% - на взрослые сезонные и годовые ски-пассы. В сентябре и последующие месяцы скидка будет уменьшаться.

Таким образом, взрослый сезонный ски-пасс при покупке до 31 августа обойдется в 44850 рублей вместо 59800 рублей, а многодневный ски-пасс на неделю катания в пиковые даты (c 24 декабря 2022 года по 8 января 2023 года) обойдется в 25 700 рублей.

Стоимость ски-пассов на «Роза Хутор» в предстоящем зимнем сезоне будет варьироваться в зависимости от дат катания. К примеру, тариф «Базовый» будет действовать с момента открытия горнолыжного сезона 2022/2023 до 23 декабря, а также с 1 апреля до конца сезона. Стоимость однодневного взрослого ски-пасса в этот период составит 3400 рублей. Сохраняются также тарифы на несколько дней катания, позволяющие гостям сэкономить до 20% стоимости ски-пасса. Такую же скидку смогут получить владельцы студенческой карты «Роза Хутор» при покупке в кассах курорта ски-пасса на полдня и день катания. Гости курорта старше 60 лет, инвалиды II и III групп, сопровождающие инвалидов I группы по-прежнему получат скидку 50% при покупке офлайн.

Также для гостей «Роза Хутор» открылось бронирование гостиниц курорта, комплекса апартаментов Valset и премиального отеля «Роза Шале» на зимний сезон 2022/2023. Их можно будет арендовать по ценам раннего бронирования со скидкой до 20%, т. е. по стартовой стоимости до 20 августа. Тарифы будут действовать на проживание в период с 25 декабря по 16 апреля 2023 года. В отелях применяется динамическое ценообразование: чем ближе к сезону, тем выше цены, поэтому раннее бронирование самое выгодное. В период пре-сейла целесообразно бронировать и прокат горнолыжного оборудования, так как только в августе на него будет действовать скидка 15%.

Фото предоставлено пресс-службой Роза Хутор

Школа инструкторов курорта также открывает раннее бронирование услуг с 1 августа. Самые выгодные цены, со скидкой до 15% от тарифа будут доступны на сайте курорта. К примеру, в тарифе «Базовый» двухчасовое индивидуальное занятие с инструктором обойдется в 5500 рублей вместо 6300 рублей при бронировании в августе, групповое занятие существенно дешевле - 1600 рублей, вместо 1800. Как отмечает Дмитрий Барашков: «Особое внимание рекомендую обратить на зимние детские кэмпы, когда ребенок полностью погружается в катание и за несколько дней не только «встает на лыжи», но и находит новых друзей. По акции раннего бронирования в августе «Роза Kids Camp» на 3 дня будет стоить гораздо дешевле. Я бы рекомендовал поспешить с их приобретением, потому что кэмпы пользуются большой популярностью. Это неудивительно, так как они позволяют с пользой провести время не только детям, но и их родителям. Пока ребенок увлечен занятиями на учебном склоне, взрослые могут покататься в свое удовольствие по трассам разного уровня сложности».

К услугам гостей «Роза Хутор» самая большая зона горнолыжного катания в России – 105 км трасс, 32 подъемника, более 300 инструкторов, ски-сервис, прокат оборудования, 2 снежных парка, зона вечернего катания, аттракцион «Родельбан», этнопарк «Моя Россия», ледовый каток и многое другое.