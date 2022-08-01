На Кубани за сутки выявили 163 новых случая заболевания COVID-19

На аппаратах ИВЛ пациентов нет Фото из архива КП

В Краснодарском крае за сутки выявили 163 новых случая заболевания COVID-19. В том числе коронавирус подтвердился у двоих детей, самому младшему из которых один месяц. Об этом сообщили в оперативном штабе региона.

В Краснодаре получен 41 положительный результат, в Сочи – 22, в Новороссийске – 20, в Туапсинском районе – 17, в Геленджике – 8. 6 новых заболеваний зарегистрировано в Анапе, по 5 - в Тбилисском, Курганинском, Кореновском районах.

- В Армавире, Крымском, Тимашевском, Усть-Лабинском районах заразились по 3 жителя, в Темрюкском, Староминском, Славянском, Мостовском, Крыловском, Калининском, Ейском, Выселковском – по 2. По одному пациенту прибавилось в Белореченском, Кавказском, Новопокровском, Павловском, Приморско-Ахтарском и Северском районах, - рассказали в краевом оперштабе.

С выздоровлением за сутки в регионе выписали 112 человек. Уточняется, что на аппаратах ИВЛ пациентов нет.