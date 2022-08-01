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Общество1 августа 2022 10:21

В Адыгее предупредили о высокой пожароопасности

Жителям рекомендуют не жечь костры и мусор
Валерия ГОДОВНИКОВА
Предупреждение о высокой пожароопасности продлится с 1 по 2 августа

Предупреждение о высокой пожароопасности продлится с 1 по 2 августа

Фото: Олег РУКАВИЦЫН

МЧС Адыгеи предупреждают о высокой опасности возникновения пожаров. Предупреждение на территории республики продлится в период с 1 по 2 августа.

- По Гиагинскому, Кошехабльскому районам сохраняется, по городу Майкопу, Майкопскому району ожидается высокая пожароопасность, - сообщили в пресс-службе МЧС по Республике Адыгея.

Как удалось узнать «Комсомольской правде» - Кубань», жителям региона настоятельно рекомендовано соблюдать правила пожарной безопасности. Ни в коем случае не жечь сухой мусор на дачных и садовых участках. А также избегать костров в лесу.