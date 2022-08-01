Снимки победительницы будут опубликованы на сайте "Комсомольской правды" - Кубань".

В Краснодарском крае завершился фотоконкурс «Мисс купальник "КП"». Напомним, он проходил на сайте kuban.kp.ru. Свои снимки в бикини прислала 21 девушка, участницы представляли разные города Кубани.

Когда сбор заявок был завершен, стартовало активное ежедневное голосование, которое длилось ровно две недели. Отметим, что борьба за первое место была серьезной - с первых дней наметились явные лидеры голосования.

Сейчас «КП» - Кубань» подводит итоги конкурса. Результаты будут объявлены в ближайшие дни, редакция «Комсомолки» свяжется с победителем, чтобы рассказать о том, как получить свой приз.