Более 193 тысяч «Пушкинских карт» оформили на Кубани

Номинал карты составляет 5 тысяч рублей Фото: admkrai.krasnodar.ru

Более 193 тысяч «Пушкинских карт» оформили в Краснодарском крае. Об этом сообщили в пресс-службе региональной администрации.

На Кубани к программе уже присоединились 48 кинотеатров, 47 домов культуры и клубов, 45 музеев и галерей, 24 концертных площадки, 23 театра и 6 образовательных организаций, в том числе «Сириус» и центр развития туризма «Абрау-Дюрсо».

В августе обладателей «Пушкинской карты» приглашают на выставки «350000… до востребования» к 85-летию со дня образования края, «Побег из города» и «Николай Рерих» из фондов Государственного Русского музея в Краснодарском краевом художественном музее им.Ф.А.Коваленко.

- Краснодарский краевой выставочный зал изобразительных искусств приглашает на межрегиональную выставку фотохудожников России «Притяжение» и выставку живописи и декоративно прикладного искусства «Яблочный Спас». Краснодарский музей-заповедник им. Е.Д.Фелицына представит экспозиции «Большой улов», «Мир виртуальной реальности» и фондовые выставки. В Новороссийском историческом музее-заповеднике доступна выставка «История города Новороссийска», в Геленджикском историко-краеведческом музее – «Удивительный мир Черного моря», - рассказали в пресс-службе краевой администрации.

В кинотеатрах по «Пушкинской карте» можно посмотреть фильмы «Нахимовцы», «Асфальтовое солнце», «Большое путешествие», «Легенды Орленка», «Родитель» и другие.

Молодых людей приглашают и на спектакли «Пиковая дама», «Горгоны», «Три сестры», «Тихие слова любви» в Краснодарском академическом театре драмы им. М.Горького, оперу «Царская невеста», концерт «С днем рождения, Маэстро» Биг-Бенда Г.Гараняна, балет «Мир», концерт «Музыка кино», балеты «Дон Кихот» и «Щелкунчик» Краснодарского творческого объединения «Премьера» им. Л.Г.Гатова.

Напомним, «Пушкинскую карту» могут оформить жители в возрасте от 14 до 22 лет. В этом году номинал составляет 5 тысяч рублей.