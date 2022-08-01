Горнолыжный курорт в Сочи открыл раннее бронирование на зиму

Попасть на курорт можно с большими скидками. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Горнолыжный курорт в Сочи решил открыть покупку билетов на зиму уже сейчас. Так, с 1 по 31 августа можно забронировать путевки с большими скидками.

- Появилась возможность приобретения детского сезонного ски-пасса с 50%-ной скидкой. Такое предложение действует впервые. Вместе со ски-пассами мы открываем ранние продажи проживания в отелях и услуги школы инструкторов, - сообщил директор по маркетингу и электронной коммерции курорта Дмитрий Барашков.

Стоит отметить, что, если турист купит путевку до 31 августа, то взрослый ски-пасс обойдется в 44 850 рублей вместо 59 800 рублей. Кстати, на данный момент можно забронировать и отели со скидкой 20%.