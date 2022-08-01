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Общество1 августа 2022 11:21

Суд не стал отменять приговор экс-полицейскому за ДТП с двумя погибшими на Кубани

Ему назначили 9,5 года лишения свободы
Светлана ОВДЕЙ
Суд оставил приговор без изменений Фото из архива КП

Суд оставил приговор без изменений Фото из архива КП

Суд не стал отменять приговор экс-полицейскому за ДТП с двумя погибшими на Кубани. Ему назначили 9,5 года лишения свободы, сообщили в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

Напомним, авария произошла в марте 2021 года в Тихорецке. Тогда полицейский вне рабочего времени сел пьяным за руль. На перекрестке он выехал на красный свет и столкнулся с другим автомобилем.

В результате аварии тогда погибли два человека – водитель и пассажир легковушки, в которую въехал осужденный. Ему назначили 9,5 года лишения свободы и запрет управлять транспортом в течение 3 лет.

- Судебная коллегия по уголовным делам Краснодарского краевого суда согласилась с мнением прокурора о законности и справедливости приговора и оставила апелляционную жалобу без удовлетворения, а приговор Тихорецкого городского суда – без изменения, - сообщили в пресс-службе краевой прокуратуры.