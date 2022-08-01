Суд оставил приговор без изменений Фото из архива КП

Суд не стал отменять приговор экс-полицейскому за ДТП с двумя погибшими на Кубани. Ему назначили 9,5 года лишения свободы, сообщили в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

Напомним, авария произошла в марте 2021 года в Тихорецке. Тогда полицейский вне рабочего времени сел пьяным за руль. На перекрестке он выехал на красный свет и столкнулся с другим автомобилем.

В результате аварии тогда погибли два человека – водитель и пассажир легковушки, в которую въехал осужденный. Ему назначили 9,5 года лишения свободы и запрет управлять транспортом в течение 3 лет.

- Судебная коллегия по уголовным делам Краснодарского краевого суда согласилась с мнением прокурора о законности и справедливости приговора и оставила апелляционную жалобу без удовлетворения, а приговор Тихорецкого городского суда – без изменения, - сообщили в пресс-службе краевой прокуратуры.