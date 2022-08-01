В станице Тамань для жителей и гостей обновили набережную Фото: пресс-служба министерства курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края

Более 400 тысяч туристов посетили Темрюкский район Кубани с начала 2022 года. Такие данные озвучили в пресс-службе краевого министерства курортов, туризма и олимпийского наследия.

Закрытие аэропортов не сказалось на турпотоке – он остался на прошлогоднем уровне. А средняя загрузка гостиниц и отелей составила 78%.

Для жителей и туристов в станице Тамань обновили набережную. Здесь подготовили деревянный променад с зонами отдыха, фонтаном, детскими площадками и благоустроили пляж.

А в поселке Веселовка появится всесезонный комплекс отелей на 911 номеров. Строительство уже стартовало.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» сообщала о том, что на курортах края с начала 2022 года отдохнули более 7,7 млн человек. Свыше 4 миллионов туристов приехали в регион с начала июня.