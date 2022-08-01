Спасатели эвакуировали мужчину с травмой колена в горах Сочи

Мужчина не мог передвигаться дальше самостоятельно. Фото: Олег УМАРОВ

В Сочи к спасателям обратился руководитель тургруппы. По словам женщины, один из туристов получил рваную рану под коленом. Мужчина не мог передвигаться дальше самостоятельно. Туристическая группа находилась в районе слияния рек Малая Лаба и Чистая.

- К пострадавшему выдвинулись спасатели Краснополянского подразделения ЮРПСО МЧС и конные расчеты конного спасательного центра МЧС. Группа вставала на учет в спасательной службе, - сообщили в пресс-службе ЮРПСО МЧС России.

Прибыв на место, спасатели оказали пострадавшему первую помощь. 28-летнего мужчину эвакуировали с травмой колена в горах верхом на лошади. После того, как грунтовая дорога закончился, пострадавшего перенесли на внедорожник и довезли до поселка Красная Поляна. Как удалось узнать «КП»-Кубань», молодого человека передали врачам.