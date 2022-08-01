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Общество1 августа 2022 12:35

Вторая за день авария оставила без света еще семь улиц Краснодара

Поломка произошла в Центральном округе Краснодара
Светлана ОВДЕЙ
На месте поломки работает аварийная бригада Фото из архива КП

На месте поломки работает аварийная бригада Фото из архива КП

В Краснодаре жители семи улиц временно остались без света. Вторая за день авария произошла в Центральном округе, сообщает городская ЕДДС.

Так, из-за поломки обесточило улицы Головатого, Кутузова, Промышленную, Леваневского, Базовскую. Без блага цивилизации остались и жители улиц Садовой и Новокузнечной.

На месте уже работает аварийная бригада. Время восстановления подачи уточняется.

Ранее поломка произошла в Западном округе Краснодара. Без света тогда остались семь улиц.

- Авария устранена, все потребители запитаны, - сообщили в городской ЕДДС.