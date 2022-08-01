Вторая за день авария оставила без света еще семь улиц Краснодара

На месте поломки работает аварийная бригада Фото из архива КП

В Краснодаре жители семи улиц временно остались без света. Вторая за день авария произошла в Центральном округе, сообщает городская ЕДДС.

Так, из-за поломки обесточило улицы Головатого, Кутузова, Промышленную, Леваневского, Базовскую. Без блага цивилизации остались и жители улиц Садовой и Новокузнечной.

На месте уже работает аварийная бригада. Время восстановления подачи уточняется.

Ранее поломка произошла в Западном округе Краснодара. Без света тогда остались семь улиц.

- Авария устранена, все потребители запитаны, - сообщили в городской ЕДДС.