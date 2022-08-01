В Краснодаре эвакуировали людей из-за пожара на складах

Возгорание произошло на площади в 160 квадратных метров Фото: ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю

В Краснодаре загорелись склады с продукцией. Из здания по улице Сормовской эвакуировали людей, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю.

Пожар охватил площадь в 160 квадратных метров.

- В 14:59 по прибытии к месту установлено, что произошло возгорание в трехэтажном здании, объявлен ранг пожара № 2. На тушение подано 4 ствола «Дельта», работает 4 звена ГДЗС, организована работа оперштаба по тушению пожара, развернуты 3 боевых участка на тушение и защиту, - сообщили в пресс-службе ведомства.

Уточняется, что открытое горение ликвидировано. Предварительно, пострадавших в результате возгорания нет.

- Причина пожара устанавливается, - добавили в ведомстве.