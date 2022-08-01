На 234 млрд рублей отгрузили продукцию промпредприятия Кубани с начала 2022 года

Объем отгрузки промышленной продукции вырос на 25,4% Фото: admkrai.krasnodar.ru

На 234,4 миллиарда рублей отгрузили продукцию промпредприятия Кубани с начала 2022 года. Объем вырос на 25,4% в сравнении с прошлогодним показателем. Об этом сообщили в пресс-службе краевой администрации.

Так, предприятия по выпуску стройматериалов отгрузили продукцию на 39,2 миллиарда, химических веществ и продуктов – на 26,4 миллиарда, готовых металлических изделий – на 20,8 миллиарда, резины и пластмассовых изделий – на 12,3 миллиарда рублей, бумаги и бумажных изделий – на 10,9 миллиарда.

Всего в первом полугодии компании перечислили в бюджет региона более 8,1 миллиарда налогов, что на 22,4% больше прошлогоднего показателя.