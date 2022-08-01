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Общество1 августа 2022 13:41

Многокилометровая пробка образовалась под Горячим Ключом

Несмотря на рабочий день, здесь возник дорожный затор
Светлана ОВДЕЙ
Пробка растянулась от станицы Саратовской до Горячего Ключа Фото: кадр из видео

Пробка растянулась от станицы Саратовской до Горячего Ключа Фото: кадр из видео

Многокилометровая пробка образовалась под Горячим Ключом. Несмотря на рабочий день, здесь возник дорожный затор.

Машины стоят в глухой пробке на участке от станицы Саратовской до Горячего Ключа. Согласно сервису «Яндекс.Карты», пробка растянулась в несколько километров, а дороги «окрасились» в темно-красный цвет.

Обстановка на дорогах под Горячим Ключом Фото: «Яндекс.Карты»

Обстановка на дорогах под Горячим Ключом Фото: «Яндекс.Карты»

Обстановка сейчас не лучше и на выезде из Краснодара в районе поселка Афипского. Здесь водителям также приходится постоять в дорожном заторе.

Ситуация на выезде из Краснодара Фото: «Яндекс.Карты»

Ситуация на выезде из Краснодара Фото: «Яндекс.Карты»