Пробка растянулась от станицы Саратовской до Горячего Ключа Фото: кадр из видео

Многокилометровая пробка образовалась под Горячим Ключом. Несмотря на рабочий день, здесь возник дорожный затор.

Машины стоят в глухой пробке на участке от станицы Саратовской до Горячего Ключа. Согласно сервису «Яндекс.Карты», пробка растянулась в несколько километров, а дороги «окрасились» в темно-красный цвет.

Обстановка на дорогах под Горячим Ключом Фото: «Яндекс.Карты»

Обстановка сейчас не лучше и на выезде из Краснодара в районе поселка Афипского. Здесь водителям также приходится постоять в дорожном заторе.