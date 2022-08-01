Родильное отделение Энемской районной больницы поздравляет мам и новорожденных Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Адыгее мамам при выписке из роддома вручают подарки. Родильное отделение Энемской районной больницы поздравляет мам и новорожденных.

- Данную традицию - вручение подарков молодым родителям, администрация Тахтамукайской центральной районной больницы планирует ввести на постоянной основе для всех родивших и зарегистрировавших своих детей на территории Тахтамукайского района, - сообщила заместитель главного врача Тахтамукайской ЦРБ Юлия Мусина.

Как удалось узнать «Комсомольской правде» - Кубань», в подарочный набор, который вручается родителям, входят памперсы и необходимые принадлежности, требующиеся для ухода за новорожденным малышом в первые месяцы жизни.