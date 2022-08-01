534 первоклассника приняли в новую школу по улице Адмирала Крузенштерна в Краснодаре

В новую школу набирают педагогический состав Фото из архива КП

Более 1,6 тысячи учеников приняли в новую школу по улице Адмирала Крузенштерна в Краснодаре. Из них 534 ребенка – первоклассники, сообщили в пресс-службе городской администрации.

Всего учреждение приняло почти 70% учеников от плана. В учреждении устанавливают мебель, оборудование для учебных классов и пищеблока. Полностью поставить его планируют до 20 августа.

Продолжается и набор педагогов. В учреждении собирают резюме учителей и проводят собеседования. Новая школа примет учащихся уже 1 сентября – из Губернского для учеников к ней запустят автобус. Транспорт будет курсировать в обоих направлениях.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» сообщала о том, что в новую школу по улице Автолюбителей Краснодара приняли полтысячи первоклассников. Всего учреждение рассчитано на 1550 мест в смену.