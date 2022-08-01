Всегда на страже: инкассаторы Сбера отмечают профессиональный праздник

Фото предоставлено пресс-службой СберБанк

1 августа в России отмечается День инкассатора. Сбер на юге России и Северном Кавказе обеспечивает максимальную доступность сервиса оборота наличных средств и сохранность перевозимых ценностей. Сегодня инкассаторы Юго-Западного банка обслуживают в 11 южных регионах страны более 20 тысяч корпоративных клиентов и кредитных организаций, а также около 10 тысяч устройств самообслуживания в сотнях крупных городов и малых населённых пунктов.

Современные технологии Сбера делают любое преступное посягательство на перевозимые ценности бессмысленным. Сотрудники банка с помощью самых современных систем мониторинга контролируют работу маршрутов. А в экстренной ситуации происходит мгновенная блокировка дверей спецавтомобиля. Кроме того, искусственный интеллект Сбера пропускает внутрь автомобиля только работников инкассации банка и 24\7 «присматривает» за окружающей обстановкой, когда их нет рядом.

Пристальное внимание Юго-Западный банк уделяет и улучшению материально-технической базы: активно ведётся реконструкция и модернизация кассово-инкассаторских центров; регулярно обновляется парк спецтранспорта, возраст которого превысил 5 лет.

Инкассаторы Сбера постоянно совершенствуют и свой профессиональный уровень, физическую форму, навыки владения оружием и рукопашного боя. Ежегодно специалисты службы проводят соревнования для определения лучших по профессии. В этом году инкассаторы Юго-Западного банка стали призёрами Всероссийских соревнований по многоборью Сбера.

Фото предоставлено пресс-службой СберБанк

Владимир Кравченко, заместитель председателя Юго-Западного банка Сбербанка:

«Служба инкассации Юго-Западного банка – это многопрофильная технологичная структура. Поэтому каждый из более 1000 наших коллег обладает самым широким спектром навыков. Сегодня требования к инкассаторам особенно высоки. Помимо физической и огневой подготовки они умеют безупречно проводить технические работы с банкоматами, настраивать программное обеспечение и в целом владеют самыми современными профессиональными технологиями. За прошедший год наши спецавтомобили проехали более 12 миллионов километров и перевезли 4 тысячи тонн наличных денег. Мы высоко ценим работу коллег-инкассаторов и поздравляем их с профессиональным праздником».