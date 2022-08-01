Расследование завершено Фото из архива КП

На Кубани осудят четверых начальников пассажирских поездов за взятки на 450 тысяч рублей. Расследование уголовного дела завершено, сообщили в пресс-службе Западного межрегионального СУ на транспорте СК РФ.

Так, с декабря 2019 года по декабрь 2020 года обвиняемые передавали взятки заместителю начальника резерва проводников вагонного участка Адлер. Деньги они платили за увеличение количества рейсов – это влияло на объем зарплаты.

За весь период начальники пассажирских поездов передали больше 450 тысяч рублей.

- Следователем Краснодарского следственного отдела на транспорте собрана достаточно доказательств, уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу, - сообщили в пресс-службе Западного межрегионального СУ на транспорте СК РФ.

Уточняется, что уголовное дело, заведенное на экс-начальника резерва проводников вагонного участка Адлер, рассматривается судом.