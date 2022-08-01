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Общество1 августа 2022 14:46

На Кубани осудят четверых начальников пассажирских поездов за взятки на 450 тысяч рублей

Уголовное дело направили в суд
Светлана ОВДЕЙ
Расследование завершено Фото из архива КП

Расследование завершено Фото из архива КП

На Кубани осудят четверых начальников пассажирских поездов за взятки на 450 тысяч рублей. Расследование уголовного дела завершено, сообщили в пресс-службе Западного межрегионального СУ на транспорте СК РФ.

Так, с декабря 2019 года по декабрь 2020 года обвиняемые передавали взятки заместителю начальника резерва проводников вагонного участка Адлер. Деньги они платили за увеличение количества рейсов – это влияло на объем зарплаты.

За весь период начальники пассажирских поездов передали больше 450 тысяч рублей.

- Следователем Краснодарского следственного отдела на транспорте собрана достаточно доказательств, уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу, - сообщили в пресс-службе Западного межрегионального СУ на транспорте СК РФ.

Уточняется, что уголовное дело, заведенное на экс-начальника резерва проводников вагонного участка Адлер, рассматривается судом.