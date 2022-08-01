Арт-объект появился на углу Северной и Тургенева. Фото: Анастасия КУРОПАТЧЕНКО

В Краснодаре появился Z-памятник. Объект на углу улиц Северной и Тургенева установил собственник земельного участка.

- Буква Z высотой несколько метров сварена из арматуры: на объект ушло две тонны материала. Еще пять тонн бетона ушли на основание для буквы, которая подсвечивается лампами в темноте, - рассказал сайту "КП"-Кубань" владелец участка. Таким образом он хочет выразить свою поддержку проведению Россией спецоперации в Донбассе. Объект она установила на собственные средства.