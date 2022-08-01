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Общество1 августа 2022 15:07

В Краснодаре появился Z-памятник

В Краснодаре установили букву Z весом две тонны
Анастасия КУРОПАТЧЕНКО
Арт-объект появился на углу Северной и Тургенева.

Арт-объект появился на углу Северной и Тургенева.

Фото: Анастасия КУРОПАТЧЕНКО

В Краснодаре появился Z-памятник. Объект на углу улиц Северной и Тургенева установил собственник земельного участка.

- Буква Z высотой несколько метров сварена из арматуры: на объект ушло две тонны материала. Еще пять тонн бетона ушли на основание для буквы, которая подсвечивается лампами в темноте, - рассказал сайту "КП"-Кубань" владелец участка. Таким образом он хочет выразить свою поддержку проведению Россией спецоперации в Донбассе. Объект она установила на собственные средства.