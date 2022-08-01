В течение суток в городе пройдут залповые ливни. Фото: пресс-служба администрации Краснодара.

На улицы Краснодара вышла водооткачивающая техника. В городе идут залповые ливни, которые продолжатся в течение ближайших суток.

- За ситуацией на улицах круглосуточно следят специалисты Центра мониторинга дорожного движения и транспорта. Также работники департамента транспорта и дорожного хозяйства совместно с ЕДДС, - сообщили в пресс-службе администрации Краснодара.

Уточняется, что специализированная техника готова оперативно приступить к ликвидации локальных подтоплений.

При возникновении чрезвычайных ситуаций можно обратиться в экстренную оперативную службу по номеру 112, или в ЕДДС по телефону 214-33-36.