В коммерческом помещении на улице Сормовской произошел пожар. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

На улице Сормовской в Краснодаре потушили пожар на складе. Загорелась готовая продукция в помещениях нескольких собственников. Площадь возгорания составила 160 квадратных метров.

- В трехэтажном здании произошел пожар. Его начали тушить в 14:59. В 16:32 последствия пожара удалось полностью ликвидировать, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

Уточняется, что на месте работали 61 человек и 25 единиц техники.

Также из коммерческого здания во время тушения пожара эвакуировали 19 человек.

На данный момент причина возгорания уточняется.