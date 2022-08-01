Ущерб от июльского удара стихии в Сочи оценили в 676 миллионов рублей

Ущерб от непогоды в Сочи в конце июля составил более 670 млн. Фото: t.me/AlekseiKopaigorodskii

В Сочи озвучили предварительный ущерб от сильных ливней, которые обрушились на курорт 22-23 июля. Чтобы устранить последствия разгула стихии, предварительно потребует почти 676 миллионов рублей, сообщает «РБК» со ссылкой на администрацию курорта.

- Сформирован предварительный сводный реестр мероприятий, в который включены неотложные аварийно-восстановительные работа на объектах, пострадавших 22-23 июля 2022 года. Согласно этому документу необходимо 675 947,3 тыс. рублей», - уточни ли в пресс-службе мэрии Сочи.

В эту сумму также входят средства, которые выделяются на оказание финансовой помощи жителям, пострадавшим от непогоды. По данным пресс-секретаря, уже выплачено 11 миллионов рублей компенсаций. Эта сумма может увеличиться, так как на территории Сочи еще продолжают работу комиссии, которые оценивают ущерб и подсчитывают количество граждан, пострадавших от выпадения обильных осадков.