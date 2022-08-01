Один из них напал на водителя. Фото: пресс-служба отдел МВД России по городу Анапе.

В Анапе полицейские задержали автомобилиста, который избил на дороге водителя. Конфликт произошел на улице Ленина в районе дома 141. Мужчины на двух автомобилях подрезали машину, а после того, как один из них услышал, что им посигналили, подошел и ударил человека.

- Водителя автомобиля Hyundai Solaris, нанесшего удар потерпевшему задержали сотрудники ОР ДПС ОГИБДД. Его доставили в полицейский участок, - сообщили в пресс-службе Отдела МВД России по городу.

Уточняется, что все участники конфликта уже установлены. С ними работают сотрудники полиции.

На данный момент все обстоятельства произошедшего устанавливаются. По итогам проведения проверки будет принято процессуальное решение.