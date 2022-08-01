Экофестиваль «Равновесие» пройдет в Абрау-Дюрсо

Фото предоставлено пресс-службой АБРАУ-ДЮРСО

20 и 21 августа курорт Абрау-Дюрсо и Йога Журнал приглашают гостей на экофестиваль «Равновесие»! В течение двух дней гостей фестиваля ожидает погружение в основы здорового и осознанного образа жизни, активный отдых на открытом воздухе, вегетарианские блюда, знакомство с изделиями ручной работы местных мастеров, и многое другое.

Фестиваль «Равновесие» объединит сторонников экологичного и активного образа жизни, которые стремятся к гармонии с собой и внешним миром, хотят восполнить внутренний ресурс и достичь физического здоровья. Это прекрасная возможность приобщиться к новым знаниям и навыкам и отдохнуть всей семьей.

Площадкой фестиваля станет стадион Абрау-Дюрсо, на котором расположатся семь тематических зон. Здесь пройдут мастер-классы и лекции от около 40 ведущих российских специалистов в области заботы о здоровье, долголетии и качестве жизни. Будут проводиться занятия дыхательными техниками, танцевальные мастер-классы, гимнастика для лица и тела, медитативные практики, детские активности и многое другое. А соорганизатор фестиваля, Йога Журнал, подготовил выступления и практики от лучших мастеров, которые представят более 15 направлений йоги, от самых простых до самых сложных, а также такие необычные, как йога на сапбордах.

Фото предоставлено пресс-службой АБРАУ-ДЮРСО

На экомаркете гости фестиваля смогут приобрести изделия ручной работы, экотовары, натуральную и органическую косметику и одежду.

Гостей «Равновесия» ждут и открытия в области полезной гастрономии — на вегетарианском фудкорте фестиваля лучшие шефы региона будут рады предложить посетителям разнообразные вегетарианские, веганские и сыроедческие блюда, от аутентичной индийской кухни до смузи-бара. Знакомясь с новыми вкусами и популярными блюдами, гости смогут поучаствовать в тематических кулинарных мастер-классах, где научатся готовить полюбившуюся полезную еду самостоятельно.

Зададут правильный музыкальный настрой фестиваля выступления этногрупп JAMBEY и Ritmango, соединяющих в своем творчестве традиционные этнические инструменты и современные ритмы.

Получить дополнительную информацию и приобрести билеты можно на сайте.

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