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Общество1 августа 2022 17:22

В Карасунском округе Краснодара без света остались пять улиц

На электростанции произошла авария
Мария ЧАЛАЯ
Произошло аварийное отключение электроэнергии.

Произошло аварийное отключение электроэнергии.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Карасунском округе Краснодара без света остались пять улиц. На электростанции повредились кабельные линии.

- Без электроэнергии остались улицы: Есенина, Светлая. Также Евдокии Бершанской, Тихорецкая и проезд Аэропортовский, - сообщили в ЕДДС Краснодар.

Уточняется, что на электростанции не работают 17 трансформаторных подстанций.

На данный момент приблизительное время восстановления электроэнергии уточняется. На месте работает аварийная бригада.