Произошло аварийное отключение электроэнергии.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Карасунском округе Краснодара без света остались пять улиц. На электростанции повредились кабельные линии.
- Без электроэнергии остались улицы: Есенина, Светлая. Также Евдокии Бершанской, Тихорецкая и проезд Аэропортовский, - сообщили в ЕДДС Краснодар.
Уточняется, что на электростанции не работают 17 трансформаторных подстанций.
На данный момент приблизительное время восстановления электроэнергии уточняется. На месте работает аварийная бригада.