Произошло аварийное отключение электроэнергии. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Карасунском округе Краснодара без света остались пять улиц. На электростанции повредились кабельные линии.

- Без электроэнергии остались улицы: Есенина, Светлая. Также Евдокии Бершанской, Тихорецкая и проезд Аэропортовский, - сообщили в ЕДДС Краснодар.

Уточняется, что на электростанции не работают 17 трансформаторных подстанций.

На данный момент приблизительное время восстановления электроэнергии уточняется. На месте работает аварийная бригада.