Следователи Адыгеи проводят проверку по факту нападения мужчины на ребенка в Тахтамукайском районе

Мужчина накинулся на ребенка. Фото: скриншот видео

Следователи Тахтамукайского межрайонного следственного отдела СКР по Адыгея проводят проверку по факту нападения мужчины на 10-летнего мальчика на детской площадке. Как ясно из материалов, 34-летний мужчина пришел в гнев из-за того, что из-за конфликта мальчика с его сыном. Он нанес малолетнему ребенку несколько ударов в область головы и шеи.

- Все обстоятельствам нападения установлены. Уже опрошены ребенок и его родители, нападавший мужчина, свидетели конфликта. Также назначена судебно-медицинская экспертиза потерпевшего, - сообщили в республиканском СУ СК РФ.

Правовая оценка будет дана после изучения всех деталей произошедшего.